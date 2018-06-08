Шэньчжэнь, Китай, 8 июня, 2018, 04:08 — ИА Регнум. Диалог Коммунистической партии Китая с партиями и лидерами других стран призван продвигать китайскую «мягкую силу» на международной арене. Как не пасть жертвой видений светлого будущего, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Мао Цзэдун

Прошедший в конце мая партийный форум стран — участниц ШОС не уникален, а представляет собой часть принятой китайскими коммунистами практики по продвижению своей идеологии. Такого рода мероприятия проводятся Коммунистической партией Китая во многих странах, входящих совместно с Китаем в те или иные содружества, ШОС среди них даже не самая крупная организация. Китай к настоящему моменту уже сменил концепцию «трех миров», в которые в качестве вершин входили СССР, США и он сам, на безусловное лидерство в лагере «развивающихся» стран, противопоставляющих себя лагерю стран «развитых».

«Социализм с китайской спецификой» начал соседствовать в речах китайских лидеров с рассуждениями об «общей судьбе человечества». Но не становится ли в китайском исполнении такого рода заявка на «общность судеб» эвфемизмом, прикрывающим желание достигнуть планетарной унификации через модифицированный «Интернационал» китайского изготовления? Для стран, резко отличающихся от Китая, такой подход может принести больше проблем, чем решений. И как в таком случае быть России?

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