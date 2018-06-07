Москва, 8 июня, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 8 июня, в России отмечают День социального работника. Именно в этот день в 1701 году Пётр I издал Указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты — «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых».

Жак Калло. Богадельня (из серии «Каприччи»). 1617

Впервые с инициативой ввести праздник работников социальных служб выступили в 1994 году на ежегодной конференции Ассоциации работников социальных служб (сейчас «Союз социальных педагогов и социальных работников»). Однако сам праздник появился только шесть лет спустя — президент РФ Владимир Путин учредил День социального работника в октябре 2000 года.

Датой для празднования выбрали день, когда Пётр издал Указ «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых». Согласно ему, «для десяти человек больных в богадельне должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил». Такие люди и стали предшественниками современных социальных работников.

При Екатерине II в России создали ряд учреждений общественного призрения, которые имели государственный статус. Среди них — дом призрения в Гатчине, богадельни для питомцев Воспитательного дома и повивальный институт с родильным отделением для неимущих женщин. Дело Екатерины II продолжила императрица Мария Фёдоровна, которая возглавила императорские воспитательные дома.

Среди наиболее известных благотворительных заведений царской России оказалось и Императорское Человеколюбивое общество, которое в 1802 году создал император Александр I. Общество основало десять богоугодных заведений в Санкт-Петербурге и учредило шесть попечительных комитетов в Москве.

В ноябре 1917 года начал работу Народный комиссариат государственного призрения, который позже переименовали в Народный комиссариат социального обеспечения. В 1946 году было образовано Министерство соцобеспечения РСФСР.

В 1991 году, в соответствии с решением № 92 Государственного комитета по труду и социальным вопросам, в перечне профессий появились новые специальности: социальный работник, социальный педагог и специалист по социальной работе. В этом же году реализацию всех правительственных мер в области социальной защиты населения исполняло Министерство социальной защиты РФ, которое в 1996 году вошло в состав Министерства труда и социального развития РФ. В марте 2004 года, согласно Указу президента РФ Владимира Путина, было образовано Министерство здравоохранения и социального развития РФ, которое в мае 2012 году разделилось на Министерство здравоохранения РФ и Министерство труда и социальной защиты РФ.

Сейчас система социальной защиты населения в России включает около 10 тыс. учреждений социального обслуживания, в которых работает 500 тыс. специалистов. Подготовкой и переподготовкой социальных работников занимается целая сеть учебных заведений, в том числе профильный вуз — Российский государственный социальный университет (РГСУ).