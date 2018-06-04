Пермь, 4 июня, 2018, 16:25 — ИА Регнум. В сквере Пермского театра оперы и балета откроется историческая выставка «История Перми: от заводского поселка к промышленному мегаполису», посвященная 295-летию города, сообщает 4 июня корреспондент ИА REGNUM.

Commons.wikimedia.org Пермь. Парк камней

Авторы выставки расскажут о зарождении и развитии промышленного производства Перми, вокруг которого и происходило становление города, появившегося на свет в 1723 году.

Экспозиция будет рассказывать о всех основных предприятиях города, начиная от Егошихинского медеплавильного завода и заканчивая современными производственными гигантами.

«Благодаря четкой логике концепции и доступности визуальной интерпретации истории зритель может проследить, как менялся город со дня его основания и до сегодняшнего времени. Выставка ориентирована на все категории зрителей и, прежде всего, на молодежь, повседневная жизнь которой связана с цифровыми технологиями», — отмечают авторы проекта.

Проект реализуется Центральным выставочным залом города Перми при активном участии ученых-историков Андрея Маткина и Павла Корчагина. Выставка будет проходить под открытым небом и каждый желающий сможет посетить её с 9 июня по 31 октября.