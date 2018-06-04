Москва, 4 июня, 2018, 16:14 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чже Ин выступит на пленарном заседании Госдумы 21 июня. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня, об этом журналистам заявил первый вице-спикер Александр Жуков («Единая Россия») по итогам заседания Совета Думы.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

«Важное решение принято, 21 июня в 14:30 (мск) будет выступать президент республики Южная Корея. Я думаю, что к этому выступлению будет привлечено внимание, потому что не так часто президенты других стран выступают в Госдуме», — отметил Жуков.

Тема выступления президента пока неизвестна, ответил Жуков на уточняющий вопрос корреспондента ИА REGNUM.

Мун Чжэ Ин планировал посетить чемпионат мира по футболу 2018 года по приглашению президента РФ Владимира Путина.