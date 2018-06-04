Калининград, 4 июня, 2018, 16:17 — ИА Регнум. В Калининграде разразился идеологический скандал в культурно-образовательной сфере. Заслуженный работник культуры Российской Федерации Лидия Дунаева, преподающая в детской музыкальной школе им. Шостаковича, заявила о дискриминации русского культурного наследия.

Vk.com Заслуженный работник культуры РФ Лидия Дунаева из Калининграда

«Наш коллектив «Младушка» фактически закрыт, а участники — дети — подвергаются дискриминации, — цитирует Лидию Дунаеву региональный интернет-проект «СевЗапТВ». — Им намеренно ставят заниженные оценки по другим музыкальным предметам».

По словам преподавателя, «у нашего коллектива нет сцены, нет часов, нет костюмов, нет инструментов».

«Калининград — это посол русской культуры в Европе, и такое отношение к народной музыке — это предательство национальных интересов», — считает заслуженный работник культуры России.

Лидию Дунаеву поддержала преподаватель Татьяна Федотова, которая была одной из первых воспитанниц «Младушки».

"Мне непонятно пренебрежительное отношение к русской народной песне и музыки, — заявила она. — Мой коллектив «Летавицы» существует на голом энтузиазме. Мы сами шьем костюмы, репетируем у меня дома. Это не страшно. Но нельзя так относиться к заслуженным педагогам, которые жизнь положили на алтарь народной музыки».

Татьяна Федотова подчеркнула, что «так относиться к народным музыкальным традициям — это плевать в колодец, в котором мы вместе пьем».

Корреспонденту ИА REGNUM не удалось прояснить ситуации у руководства детской музыкальной школы им. Шостаковича. Её директор Марина Струченкова сообщила, что общение с прессой возможно только при разрешении учредителя (администрация городского округа «Город Калининград», — ИА REGNUM ).

«Если Апполонова (Анна Апполонова — председатель комитета по социальным вопросам мэрии Калининграда. — ИА REGNUM ) сочтет нужным, чтобы состоялась наша с вами встреча, я готова», — сказала Струченкова.

ИА REGNUM отправило запрос на имя председателя комитета по социальным вопросам мэрии Калининграда с просьбой прокомментировать информацию о «дискриминации русского культурного наследия в школе им. Шостаковича».

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что два года назад произошел еще один идеологический скандал в школьном образовательном процессе Калининграда. На литературном конкурсе «Янтарное перо» в год 70-летия образования Калининградской области, несмотря на обширный выбор патриотических рассказов и стихов, выиграла работа о немецком кафедральном соборе.