Ижевск, 4 июня, 2018, 16:06 — ИА Регнум. Явка в ходе предварительного голосования для дальнейшего выдвижения кандидатов от «Единой России» на предстоящие выборы депутатов Государственного совета Удмуртии составила 6,15%. В голосовании приняли участие около 15 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в региональном отделении партии.

Джордж Калеб Бингем. Выборы в округе. 1846

Также праймериз проходили для определения кандидатур на выборы представительных органов муниципальных районов, городских округов и поселений. На территории республики работали 50 участков для голосования. В праймериз участвовали 63 кандидата.

«Предварительное голосование имеет статус рейтингового. Это значит, что по количеству людей, отдавших предпочтение за того или иного кандидата, будут сделаны выводы, кто из претендентов пользуется наибольшим доверием избирателей», — отметили в отделении «Единой России».

Окончательные итоги праймериз планируется подвести в течение трех дней.

Отметим, по данным «Единой России», явка по стране стала рекордной за все время проведения внутрипартийного предварительного голосования. В среднем на участки пришли 11,4% избирателей. В число лидеров явки попали Ненецкий автономный округ — 19,3%, Ростовская область — 17,11%, Нижегородская область — 16,02%.

ИА REGNUM напоминает, в единый день голосования в сентябре 2018 года в Удмуртии состоятся выборы депутатов Госсовета республики по двум одномандатным округам, депутатов гордумы Ижевска по пяти одномандатным округам, а также выборы в Совет депутатов Увинского, Якшур-Бодьинского и Завьяловского районов республики.