Лондон, 8 июня, 2018, 01:15 — ИА Регнум. В России стала доступна книга, которая обрадует любителей кино, а киноведов — в еще большей степени. О книге, которая описывает сложные концепции и главные идеи современного киноведения в жанре комикса, пишет обозреватель ИА REGNUM Дмитрий Тёткин.

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» Фрагмент комикса Эдварда Росса «Как устроено кино. Теория и история кинематографа»

В книге есть многое, включая отсылки к психоанализму, феминизму, Трампу и феноменологии взгляда. Есть и список литературы, и внушительная фильмография. Все вместе это превращает комикс в произведение, которое по желанию читателя может просто развлечь, а может буквально бросить к изучению книг и сидению в кинотеатрах. Чего в книге нет — это авторской точки зрения. Книга рождает подозрение, что это, в сущности, просто дайджест, не содержащий ничего, что любопытный читатель не нашел бы сам за несколько часов в интернете.

Но эффект узнавания, созданный талантом рисовальщика, очень интересен — когда в черно-белой картинке возникает нечто знакомое, ранее виденное на экране. Не менее интересной может оказаться информация по истории цензуры, идеологии и пропаганды в Голливуде, о курировании властями США определенных фильмов в плане «образа врага» или, наоборот, «образа армии». В итоге получается книга, не ограниченная исключительно развлекательной функцией кино, но и обращающаяся к серьезным киноведческим вопросам.

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