Екатеринбург, 4 июня, 2018, 15:55 — ИА Регнум. В Екатеринбурге днём 4 июня опрокинулся пассажирский автобус. ЧП случилось на седьмом километре Сибирского тракта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Свердловской области.

Главное управление МЧС России по Свердловской области Пожарные и психологи МЧС работают на месте ДТП с маршрутным автобусом в Екатеринбурге

По предварительным данным, автобус столкнулся с легковой машиной, за рулём которой находился нетрезвый гражданин. В результате ЧП автобус съехал в кювет и опрокинулся.

На место прибыли пожарные и психологи МЧС. А СКР по факту ДТП ведёт проверку. По информации ведомства, травмы получили 17 человек, среди них дети.

Участок дороги перекрыт. Транспорт направляют в объезд.