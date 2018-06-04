Каир, 4 июня, 2018, 15:55 — ИА Регнум. Нападающий сборной Египта Мохамед Салах включен в окончательную заявку на чемпионат мира по футболу. Об этом сообщается на сайте Египетской футбольной ассоциации (EFA).

Rajasekharan Parameswaran Портрет Мохамеда Салаха

Ранее Салах получил повреждение связок плечевого сустава в финальном матче Лиги чемпионов. По словам министра спорта Египта, восстановление футболиста займёт две недели, и он сможет принять участие в матчах чемпионата мира.

Напомним, на групповом этапе чемпионата мира сборная Египта сыграет с командами Уругвая, России и Саудовской Аравии.