Переславль-Залесский, Ярославская область, 4 июня, 2018, 15:55 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области в 4-й раз пройдет гастрономический фестиваль селедки «Царский Посол». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили организаторы мероприятия.

Туристический центр «Сельдь Царский посол»

Фестиваль традиционно состоится 12 июня, в День России. Он связан с рыбой ряпушкой, которая водится в Плещеевом озере, на берегу которого расположен город. Переславскую ряпушку с XVI века поставляли к великокняжескому и царскому двору, и поэтому эту рыбу стали называть «царская селедка». Ряпушка изображена на гербе Переславля.

Праздник пройдет на площадке туристического центра «Сельдь Царский Посол». Гостей праздника ждет дегустация рыбных блюд, мастер-классы по солению и копчению селедки, конкурс по разделыванию рыбы, концертная программа и детская анимация. Самым необычным конкурсом будет поедание селедки целиком. Как рассказывают организаторы, по легенде Петр I увидел этот способ в Голландии. Именно на Плещеевом озере Петр I построил «потешную флотилию», положившую начало военно-морскому флоту России.