Рязань, 4 июня, 2018, 15:49 — ИА Регнум. В Рязани произошел пожар на картонно-рубероидном заводе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области. Сообщение о возгорании поступило примерно в 13:20 4 июня. Сейчас пожар локализован. Пострадавших нет.

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«Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 9 пожарных автомобилей, 21 человек личного состава Государственной противопожарной службы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщил ТАСС, по предварительным данным, пожар произошел из-за возгорания емкости с битумом. Площадь возгорания составила примерно 300 квадратных метров.

Напомним, ранее возгорание произошло в лакокрасочном цехе завода «Автоприбор» во Владимире. Сообщалось о том, что пострадала одна из работниц.