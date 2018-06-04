Суздаль, Владимирская область, 4 июня, 2018, 15:45 — ИА Регнум. В Суздале (Владимирская область) разрушается памятник, посвященный Андрею Тарковскому и его фильму «Андрей Рублев». Монумент был установлен меньше года назад — в июле 2017 года. Сейчас он покрылся трещинами, а местами от скульптуры откалываются куски.

Скульптуры Памятник Андрею Тарковскому

Фотографии памятника, который пришел в плачевное состояние, опубликовали активисты группы «Чистый Суздаль». На фото видны сколы и места, где отломаны куски.

«Мы думали, что фигуры бронзовые, но, на самом деле, они сделаны из какого-то гипсового материала. И вот он уже весь шелушится, трещины, кусочки отламываются», — рассказали активисты движения.

По мнению активистов, которые заметили такое состояние памятника, он требует реконструкции или косметического ремонта.

Напомним, что памятник кинорежиссеру Андрею Тарковскому и его фильму «Андрей Рублев», который снимался в Суздале, был открыт в конце июля 2017 года. Над памятником работала скульптор Мария Тихонова, которая отказалась от гонорара за свою работу. Скульптура была создана и установлена за счет благотворителей.