Ашхабад, 5 июня, 2018, 08:03 — ИА Регнум. Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) все чаще упоминается в оценках различных экспертов, обсуждающих развитие транспортных связей Востока и Запада Евразийского континента. Имеет ли перспективу этот маршрут, зачастую представляемый как альтернативный вариант более северным российским путям сообщения, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анастасия Суховеркова.

Каспийский тупик Шёлкового пути

Именно этот маршрут, по оценкам специалистов дающий возможность в три раза сократить время доставки грузов между Европой и Китаем, привлекает усилия множества заинтересованных стран. В списке участников Туркмения, Казахстан, Азербайджан и Турция. Стремятся не упустить возможную выгоду и американские компании, также принимающие участие в строительстве важных составляющих планируемого маршрута, таких как глубоководный порт Анаклия в Грузии.

Китайские инвесторы вкладывают свои средства в развитие инфраструктуры и транспортных элементов этого варианта пути. И все-таки по многим параметрам ТМТМ будет проигрывать транссибирскому варианту, включая такой важный показатель, как стоимость перевозки грузов. С чем же связан ажиотаж вокруг транскаспийского маршрута?

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