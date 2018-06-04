Москва, 4 июня, 2018, 15:39 — ИА Регнум. Депутаты должны играть более важную роль в международных отношениях, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, лидер либерал-демократов заявил 4 июня, выступая в рамках Международного форума «Развитие парламентаризма».

Пабло Пикассо. Голубка Пикассо. 1949

«Самое важное — это безопасность в плане предотвращения вторжений, — заявил Жириновский. — Войны вроде нет, но в Афганистан вторглись и не уходят некоторые западные страны. Вторглись в Ирак и тоже там ничего хорошего не получается. Когда начали бомбить Югославию, мы, депутаты всей планеты, слабо отреагировали, и ее разбомбили. Когда вторглись в Афганистан, мы тоже не остановили вторжение. Потом — Ирак и Ливия. Сейчас — Сирия. Следующий вариант где будет? Возможно осложнение в отношении Ирана, что может резко подвинуть мир к большой войне и тяжелейшим последствиям».

Развивая свою мысль, лидер ЛДПР призвал проводить в Москве регулярные встречи депутатов со всего мира, создав мощный парламентский центр, и на его основе создать Всемирный конгресс депутатов в борьбе за мир.

«Человек не в состоянии жить в тех условиях, которые созданы сегодня, — заявил Жириновский. — Продолжаются оранжевые революции. Происходят теракты. Мы должны этому уделять максимальное внимание. Вводить стандарты».

Обосновывая необходимость установления таких стандартов, Жириновский обратил внимание на то, что ту же ХАМАС в одной части мира считают террористической организацией, а в другой — нет. Та же самая история и с «Рабочей партией Курдистана».

Напомним, что 4 и 5 июня в Москве проходит Международный форум «Развитие парламентаризма». В его работе принимают участие российские депутаты и их зарубежные коллеги. Одна из целей мероприятия, как сообщают его организаторы, продолжать координацию деятельности парламентов по законодательному обеспечению перехода к новому технологическому укладу экономики.

Кроме того, в рамках форума была осуждена политика односторонних ограничений и репрессивных мер, проводимая некоторыми мировыми державами в обход ООН. Такой подход был охарактеризован как противоречащий международному праву.