На Украине назвали историю с Бабченко «победой над агентурой агрессора»
Киев, 4 июня, 2018, 15:36 — ИА Регнум. Инсценировка убийства журналиста Аркадия Бабченко в Киеве является «победой над агентурой агрессора», заявил 4 июня глава фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов на заседании согласительного совета.
«На прошлой неделе украинские спецслужбы одержали стратегическую победу над агентурой агрессора», — цитирует слова Герасимова украинское издание «Гордон».
По его словам, операция службы безопасности Украины (СБУ) не только предотвратила «убийство российского оппозиционного» журналиста, но и выявила заказчика «преступления». При этом в настоящее время у правоохранителей находятся «списки из десятков потенциальных жертв заказных убийств».
Напомним, 29 мая полиция Украины сообщила об убийстве Аркадия Бабченко, однако уже 30 мая СБУ заявила, что это была инсценировка в рамках спецоперации по предотвращению реального покушения на жизнь журналиста.
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