Киев, 4 июня, 2018, 15:36 — ИА Регнум. Инсценировка убийства журналиста Аркадия Бабченко в Киеве является «победой над агентурой агрессора», заявил 4 июня глава фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов на заседании согласительного совета.

Питер Брейгель Младший. Слепой ведёт слепых (фрагмент). 1568

«На прошлой неделе украинские спецслужбы одержали стратегическую победу над агентурой агрессора», — цитирует слова Герасимова украинское издание «Гордон».

По его словам, операция службы безопасности Украины (СБУ) не только предотвратила «убийство российского оппозиционного» журналиста, но и выявила заказчика «преступления». При этом в настоящее время у правоохранителей находятся «списки из десятков потенциальных жертв заказных убийств».

Напомним, 29 мая полиция Украины сообщила об убийстве Аркадия Бабченко, однако уже 30 мая СБУ заявила, что это была инсценировка в рамках спецоперации по предотвращению реального покушения на жизнь журналиста.

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