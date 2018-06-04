Москва, 4 июня, 2018, 15:35 — ИА Регнум. Парковка в Москве с 10 по 12 июня будет бесплатной в связи с празднованием Дня России. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Парковка в городе

«Парковка в Москве станет бесплатной на три выходных дня — с 10 по 12 июня, — говорится в сообщении. — Оставить автомобиль можно будет на любой улице, включенной в зону городского парковочного пространства».

Отмечается, что на плоскостные стоянки для автомобилей эти изменения не будут распространяться.

Напомним, День России до 2002 года официально назывался «день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР». В 1992 году праздник был утверждён в качестве государственного.

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