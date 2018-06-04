Ярославль, 4 июня, 2018, 15:34 — ИА Регнум. С предложением вернуть улице Максимова в центре Ярославля исторический вид выступила глава администрации Кировского и Ленинского районов Любовь Сурова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИРСИ Проект благоустройства

По ее инициативе в МКУ «Институт развития стратегических инициатив» 31 мая состоялось собрание, объединившее людей, заинтересованных в благоустройстве улицы Максимова.

Любовь Сурова выступила с предложением вернуть исторический вид улицы Максимова. На встрече специалисты ИРСИ представили презентацию об историческом прошлом улицы, а также предложили проект благоустройства, по которому часть улицы планируется замостить брусчаткой. Жители улицы Максимова продемонстрировали проект часовни, возведение которой планируется в начале улицы — на месте некогда стоявшей церкви Всех Святых.

Присутствовал на встрече и главные архитекторы области и города: Михаил Кудряшов и Илья Клягин. Участники собрания отметили, что обсуждаемая территория — место с богатой, но, к сожалению, во многом забытой ярославцами историей. Пришедшие единогласно согласились, что улице Максимова необходимо благоустройство, чтобы стать местом притяжения не только для самих горожан, но и для гостей города.

В ИРСИ отмечают, что представленный проект улицы Максимова не является окончательным. Участники собрания запланировали регулярные встречи в ближайшем будущем для обсуждения ряда вопросов, которые требуют более детального рассмотрения.