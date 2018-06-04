Симферополь, 4 июня, 2018, 15:34 — ИА Регнум. Несмотря на начало курортного сезона, почти половина крымских пляжей до сих пор не получили от МЧС документы о готовности к работе — ради экономии собственники намеренно тянут время. Об этом 4 июня журналистам рассказал руководитель главного управления МЧС России по РК Сергей Шахов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крымские пляжи

По его словам, пока только 269 из 452 пляжей полуострова имеют необходимые документы.

«Ради экономии многие собственники намеренно затягивают с официальным оформлением и открытием пляжей. Они уже взяли спасателей, поставили вышки, но ещё выжидают. Пока людей толком нет, они не приступают: нет официального открытия пансионатов и заезда людей», — пояснил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что документы о готовности получили не более 60 пляжных территорий.