Афины , 4 июня, 2018, 16:18 — ИА Регнум. Высокую оценку туристических показателей Греции отметила глава министерства туризма Елена Кунтура, сообщает Афинско-македонское агентство новостей 4 мая.

Дарья Алексеева Остров Керкира, Греция

В текущем году ситуация уже радует, причем восстанавливается не только въездной туризм, но и внутренний (с 5−6% в 2017-м до ожидаемых 10% в 2018-м). За основу взята политика «365 дней в году», продвигающая привлекательность Греции в любое время года. В министерстве туризма рассчитывают, что проведение этой программы значительно расширит туристический сезон.

По словам министра, за последние три года турпоток в Грецию постоянно растет — каждый год ставится новый рекорд, причем в истекшем году страну посетило более 30 млн туристов из разных стран. Кроме того, разработаны и запущены новые направления (за последние три года организовано больше 200 ознакомительных поездок — ранее проводилось около 40). В текущем году впервые начинает работу совместная программа с Индией, с особым вниманием к супругам и свадебным путешествиям. Начинаются обоюдные рекламные компании с США и Канадой. Целью министр назвала попадание Греции в десятку, а в идеале — в пятерку самых привлекательных и известных туристических направлений.

Кунтура подчеркнула также политический аспект этих задач и данных. По ее словам, когда регион безопасен и у гостей есть уверенность в безопасном окружении, гостям гораздо легче выбрать для посещения именно такую страну.