Ташкент, 4 июня, 2018, 15:39 — ИА Регнум. В рамках празднования Всемирного дня велосипедиста федерация велоспорта Узбекистана и посольство Туркмении в республике организовали велопробег по улицам Ташкента, сообщает 4 июня «Подробно.uz».

Пётр Оссовский. На городской окраине. Велосипедист. 1959

В спортивном мероприятии приняли участие 400 человек, в том числе профессиональные спортсмены, любители, государственные служащие, сотрудники иностранных дипломатических ведомств. Протяженность дистанции составила 4,5 км.

Напомним, в апреле 2018 года по инициативе Туркмении Генеральная ассамблея ООН провозгласила 3 июня Всемирным днем велосипедиста.

В феврале местные СМИ сообщили, что в Туркмении государственных служащих обязали купить велосипеды для участия в массовом велопробеге.