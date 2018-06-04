Симферополь, 4 июня, 2018, 15:26 — ИА Регнум. В пострадавших от засухи четырех районах Крыма вводится режим чрезвычайной ситуации природного характера, говорится в распоряжении, подписанном главой республики Сергеем Аксеновым.

Цитата из х/ф «Тринадцать». Реж. Михаил Ромм. 1936. СССР Пустыня. Ни капли воды

«Ввести с 9:00 2 июня 2018 года <…> режим функционирования «чрезвычайная ситуация», — говорится в документе.

Мера предполагает особый режим работы органов управления и сил территориальной подсистемы Республики Крым единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Выполнение мероприятий, направленных на ликвидацию ЧС, возложено на администрации Красногвардейского, Нижнегорского, Советского, Первомайского районов Крыма.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за палящего весеннего солнца на территории полуострова выгорело около 100 тыс. га полей. Ущерб региону АПК Крыма составил более 1 млрд рублей.

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