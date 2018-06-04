Москва, 4 июня, 2018, 15:25 — ИА Регнум. В ходе проверок в 2017 году почти в каждом министерстве или ведомстве хоть небольшие, но есть недочеты в исполнении государственных программ, неисполнение определенных показателей, финансовые нарушения. Почти все министры и руководители ведомств получат представления. Об этом сегодня, 4 июня, заявил председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

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По результатам проверок СП РФ, десять материалов направлены в прокуратуру. 136 материалов направлены в правоохранительные органы, из них 86 — в прокуратуру. Возбуждено 35 уголовных дел, привел цифры Кудрин.

По его словам, в будущей работе хочется сделать акцент на то, чтобы перевести проверки в большей степени на оценку результатов эффективности для достижения конечного результата стратегических целей майского указа в мае 2018 года и государственных программ, которые будут сопровождать выполнение этих стратегических целей.

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«Точно описать результат, как эти ресурсы влияют на их достижение, и как шаг за шагом достигается этот результат, — это станет ключевым направлением работы Счетной палаты, не снижая той работы, которая связана с анализом чисто финансовых показателей, целевого использования ресурсов, и, конечно, эффективности использования финансовых средств», — отметил глава Счетной палаты РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин попросил главу СП РФ регулярно давать отчет перед депутатами Государственной думы РФ. «Они должны иметь возможность посмотреть, как расходуются государственные средства, заложенные ими в бюджет.

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