Симферополь, 4 июня, 2018, 15:18 — ИА Регнум. В ближайшее время из-за чрезвычайной пожароопасности леса Крыма закроют для посещения. Об этом 4 июня заявил начальник главного управления МЧС России по РК Сергей Шахов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крымский плакат

«В этом году уже зафиксировано на один лесной пожар больше, чем в прошлом году. Завтра совместно с лесным хозяйством полностью закрываем все леса», — подчеркнул глава чрезвычайного ведомства.

2 июня глава Крыма Сергей Аксёнов ввёл на территории республики режим чрезвычайной ситуации из-за засухи.

Напомним, по данным пресс-службы МЧС Крыма, за минувшие выходные крымские огнеборцы ликвидировали в различных районах полуострова 87 случаев возгорания сухой травы.