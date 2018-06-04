Малоярославец, Калужская область, 4 июня, 2018, 15:15 — ИА Регнум. В Калужской области планируют снять документально-художественный фильм о сражении под Малоярославцем — важном событии Отечественной войны 1812 года. Поддержку инициативе окажут «Кинообразовательный проект «Своя лепта» и православный приют «Отрада» при малоярославецком Свято-Никольском Черноостровском женском монастыре Калужской митрополии. Об этом 4 июня корреспонденту ИА REGNUM сообщили медиа-студии монастыря.

Admobninsk.ru Участники медиа-студии.

«Кинообразовательный проект «Своя лепта» в 2018 году выиграл президентский грант «на развитие художественных способностей детей и молодежи в области кино, а также на активное содействие социализации подростков и молодежи, оставшихся без попечения родителей», который потратят на создание киноленты. Работать над фильмом будут воспитанницы приюта «Отрада», ученицы «Православной гимназии», студентки Центра православных медиа (РГСУ, Москва). Эти учебные заведения находятся на территории Черноостровского монастыря.

Курирует проект и обучает основам звукотехники руководитель медиа-студии при Черноостровском монастыре Василий Мосолов. За сценическую речь и работу в кадре отвечает главный режиссёр театра-студии ИАТЭ, выпускница Щукинского училища Юлия Носова. Возглавит съемочный процесс режиссёр и педагог из Обнинска Сергей Варицкий.

Планируется, что фильм будет постоянно демонстрироваться в интерактивном музее войны 1812-го года духовно-просветительского центра «София» при Черноостровском монастыре. Также ленту надеются представить на различных фестивалях и конкурсах.

Как сообщало ИА REGNUM, первый фестиваль детского духовного кинотворчества «София» состоялся на площадках Свято-Никольского Черноостровского женского монастыря в рамках международного православного сретенского кинофестиваля «Встреча». В 2018 году фестиваль вошёл в календарь мероприятий, приуроченных к торжественному открытию при Свято-Никольском Черноостровском женском монастыре интерактивного музея «Победоносное Малоярославецкое сражение в Отечественной войне 1812 года».