Санкт-Петербург, 4 июня, 2018, 15:25 — ИА Регнум. Центр контроля качества Санкт-Петербурга 4 июня опубликовал список городских гостиниц и других средств размещения, которые добровольно прошли классификацию к чемпионату мира по футболу 2018 года в России. В списке представлены далеко не все отели Северной столицы, а лишь те, которые ранее не имели «звезд», но выразили желание их получить к ЧМ-2018.

Дарья Драй ИА REGNUM Отель «Астория» в Санкт-Петербурге

В список вошли 16 отелей, получивших классификацию «4 звезды», 37 гостиниц класса «3 звезды», 9 мест размещения категории «2 звезды» и один отель класса «1 звезда». Еще 10 отелей, мини-отелей, гостевых домов и хостелов получили квалификационный разряд «без звезд». Работающие в городе пятизвездочные отели в дополнительном подтверждении квалификации не нуждаются, как и другие, уже имеющие подтвержденную экспертами менее крупную «звёздность».

Как пояснили городском комитете по развитию предпринимательства и потребительского рынка, система классификации гостиниц и средств размещения регламентирована приказом Минкультуры от 2014 года. Согласно этому документу гостиница любой категории должна отвечать требованиям безопасности, обеспечивать круглосуточный сервис, неотложную медицинскую помощь, сохранность ценностей и соответствовать другим критериям.

В комитете подчеркивают, что система классификации приводит гостиничные предприятия к общему знаменателю, позволяющему потребителю четко определяться с выбором.

«Он может быть уверен, что 3 звезды в городах участниках чемпионата мира по футболу 2018 одинаковы по набору услуг и степеней комфортности. Это очень важно с точки зрения защиты прав потребителей», — отмечают чиновники Петербурга.

Как напоминает ИА REGNUM, по данным, которые приводил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, в Смольном рассчитывают на приезд 400 тысяч болельщиков на матчи чемпионата мира по футболу в Петербурге.

«Город хорошо подготовился к их визиту. Общий номерной фонд коллективных и индивидуальных средств размещения за один год увеличился больше чем на 5 тысяч номеров. Примерно столько же вводилось в Петербурге с 2010-го по 2015-й годы включительно. Теперь мы лидируем среди российских городов-миллионников по обеспеченности гостиницами на 1000 жителей», — заявлял губернатор в апреле текущего года.