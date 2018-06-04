Москва, 4 июня, 2018, 15:08 — ИА Регнум. В Москве в первый день рабочей недели погода снова готова преподнести сюрпризы жителям и гостям столицы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС, 4 июня в течение дня местами ожидается кратковременный дождь. Ветер западный 5−10 м/с, порывы 12−17 м/с.

Порыв ветра. Жан-Франсуа Милле. 1871-1873

Читайте также: В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности

По прогнозам синоптиков, днём 4 июня не только усилится ветер, но и понизится атмосферное давление, увеличится облачность. Это предвестники надвигающегося холодного атмосферного фронта, который подойдет к вечеру сегодняшнего дня. Он принесёт непродолжительные осадки, возможно грозы.

Ранее по теме: Сильный ветер не хочет уходить из Москвы

Погода будет по апрельскому прохладной. В середине недели температура воздуха ночью понизится до трёх — восьми градусов тепла, а днём воздух не прогреется выше 10−15 градусов. До конца длинной рабочей недели будет преобладать пасмурная и холодная для этого времени года погода: по ночам 5−10, днем 14−19 градусов, что ниже нормы на пять — шесть градусов.