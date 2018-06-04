Ереван, 4 июня, 2018, 15:05 — ИА Регнум. «Я уверенно заявляю, что сегодня в полиции нет никаких элементов коррупции», — сказал сегодня, 4 июня, глава полиции Валерий Осипян.

Sputnik / Арам Нерсесян

«Наши конкретные шаги состоят в том, что я уверенно заявляю, что сегодня в полиции нет коррумпированных элементов, и я с уверенностью заявляю вам, что я сделал конкретные шаги. Я не исключаю одного или двух моих коллег … Я этого не исключаю, но уверенно говорю, коррупции нет», — сказал Осипян.

По его словам, проведена красная черта, по эту её сторону в системе полиции нет коррупционных проявлений, коррумпированных полицейских.

«Во всяком случае в моем поле зрения нет, у меня нет подобной информации, если есть, я прошу помочь мне, я буду очень благодарен», — сказал глава армянской полиции.

По его словам, нельзя сказать, что раньше коррупция была в полиции повсеместно: в основном в тех подразделениях, которые непосредственно контактировали с гражданами, например, в дорожной полиции.

Осипян также сообщил, что планируется сокращение числа полицейских и военной техники.

«Сокращение числа полицейских, безусловно, будет», — сказал он, добавив, что решение на этот счет должна принять специальная комиссия.

Он также отметил, что в ближайшем будущем планируется рассекретить количество полицейских.

В то же время с целью повышения зарплат полиции было обсуждение с премьер-министром Нилолом Пашиняном. По словам начальника полиции, зарплаты могут подняться с января.