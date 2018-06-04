Донецк, 4 июня, 2018, 15:05 — ИА Регнум. Бригаду территориальной обороны из украинских военнослужащих и карателей добровольческих батальонов создаст Киев в Донбассе, заявил заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Неонацизм на марше. Шагающие молотки

По его словам, в новую группировку будут входить до 5 тыс. человек, в бригаду также будут принимать тех, кто имел ранее судимость. В задачи бригады будет входить борьба с партизанами и зачистки среди мирных жителей, недовольных действиями украинской власти.

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Напомним, ранее украинские партизаны уничтожили три БМП ВСУ на линии фронта в Донбассе: в Горловке, Докучаевске, на южном участке фронта. В ряды партизан вошли местные жители, недовольные военными действиями Украины.