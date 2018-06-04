Челябинск, 4 июня, 2018, 15:04 — ИА Регнум. Челябинский «Трактор» объявил имя нового главного тренера, им стал экс-наставник «Спартака» и «Авангарда» Герман Титов. Об этом 4 июня сообщается на сайте клуба.

Commons.wikimedia.org Арена «Трактор»

Титов подписал с «Трактором» соглашение на два года, став 26-м главным тренером в истории клуба. В сезоне 2017/18 он работал в омском «Авангарде».

Напомним, предыдущий наставник «Трактора» Анвар Гатиятулин покинул клуб по окончании сезона 2017/18 и перешёл в тренерский штаб санкт-петербургского СКА. Под его руководством «Трактор» дошёл до финала Восточной конференции, в котором уступил «Ак Барсу».

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