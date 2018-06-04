Берлин, 4 июня, 2018, 15:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер предлагает самостоятельно предоставлять самолёты для депортации беженцев, пишет 4 мая Spiegel ONLINE

Цитата из х/ф «Джентльмены удачи». Реж. Александр Серый. 1971. СССР «Я тебе говорил: с лестницы спущу?»

На данный момент Бавария вынуждена ждать, пока федеральный центр предоставит самолёты. Министр же считает, что Бавария должна занять более активную позицию в этом вопросе.

«Таким образом депортацию можно будет организовать эффективней и целенаправленней, а Бавария перестанет быть привлекательной для беженцев», — цитирует политика Münchner Merkur.

Баварские полицейские пройдут специальную подготовку, перед тем как начнут свою работу. Правительство также планирует создать дополнительные лагеря пересылочных пунктов закрытого режима. Любое сопротивление сотрудникам полиции или охранникам будет караться высылкой.

«Денежные выплаты должны быть отменены, не стоит подавать людям надежду, наоборот, мы хотим создать программу, помогающую им вернутся на родину», — сказал он.

Так, премьер-министр Маркус Зёдер стал следующим европейским политиком, заявившим, кто хочет сделать свою страну менее привлекательной для беженцев. Первым об этом заявил вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, объясняя новый австрийский закон, частично урезающий социальную помощь. Вслед за Австрией и Норвегия вводит новый более строгий закон «о предоставлении убежища», что, по мнению, министра по делам миграции и интеграции Сильви Листхауг, сделает её менее привлекательной для беженцев. Швейцария по тем же причинам полностью отменила социальную помощь беженцам.

Страны Северной Европы должны унифицировать свою политику в отношении беженцев, считает глава МИД Финляндии Тимо Сойни и предлагает своему правительству сделать Финляндию менее привлекательной для беженцев. Надо полагать, что мы имеем дело с устойчивым трендом, который в ближайшее время будет звучать так: «сделаем Европу менее привлекательной для миграции».