Москва, 4 июня, 2018, 15:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях против США и их союзников, документ опубликован 4 июня на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Подпись

Целью закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств» является защита интересов и безопасности России, ее суверенитета и территориальной целостности, а также прав и свобод граждан страны.

Закон был принят Государственной думой 22 мая 2018 года и одобрен Советом Федерации 30 мая. По мнению сенаторов, закон «будет служить противодействию политической и экономической дестабилизации в России».

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