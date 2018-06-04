Екатеринбург, 4 июня, 2018, 23:45 — ИА Регнум. Арх-группа Podelniki получила грант на проведение Форума хранителей башен и подземелий. Фонд президентских грантов выделил на проект порядка 480 тыс. рублей. Активисты планируют пригласить на мероприятие отечественных и зарубежных экспертов и изучить проблемы сохранения уникальных объектов. Ориентировочно форум пройдёт осенью 2018 года.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Лестница, ведущая к баку башни, и пространству под и над ним

Ольга Шклярова ИА REGNUM 5 лет назад Арх группа Podelniki вместе с единомышленниками взяли башню в безвозмездное пользование. На данный момент башня законсервирована, мусор убран окна вставлены. Пространство превращено в необычную экскурсионную площадку

Участники группы хотят актуализировать проблему сохранения и ревитализации вертикальных объектов — башен, шахт и пещер. Форум хранителей башен и подземелий сможет ответить на ряд вопросов, связанных с этим.

«Мы уже пять лет занимаемся Белой башней в Екатеринбурге. Всё это время нам задавали вопрос: «Что будет с башней в итоге?» И мы не можем сейчас ответить на него, потому что конструкция башни довольно сложная. Там узкие лестницы — по пожарным нормам там не может находиться много людей. Там нет инженерных сетей, отопления, воды и канализации. Мучаясь со всеми этим проблемами, мы подумали, что не одиноки в этом огромном мире и есть множество подобных объектов, которые уже приспособлены к новым функциям. Мы поняли, что нам нужно сделать форум, чтобы поговорить об этом, поставить проблему ребром и найти общие пути решения, — рассказывает корреспонденту ИА REGNUM директор арх-группы Podelniki Полина Иванова. —На момент, когда мы писали заявку, в Екатеринбурге всё еще стояла телевизионная башня. Но разговоры о её сносе уже активно велись. Многие люди пытались найти какое-то дополнительное использование для башни, но убедительного проекта так никто и не предложил. Сложное инженерное сооружение пытались напрямую приспособить под те функции, для которых строят торговые и выставочные центры. Конечно, это неэффективное предложение. Мы надеемся, что после нашего форума станет понятно, как эксплуатировать подобные объекты».

Ольга Шклярова ИА REGNUM На нижнем этаже — выставка «Существующие и исчезнувшие башни Екатеринбурга и Свердловска». Представлены башни и фотографии города, сделанные с этих башен

Ольга Шклярова ИА REGNUM Выставка. Центральная улица города — больше ста лет назад. Поиск сохранившихся зданий на архивных фотографиях

Средства гранта пойдут на исследование текущей ситуации с башнями и подземельями как минимум в 37 российских городах, население которых составляет более 500 тыс. человек. Организаторы создадут карту проектов сохранения и ревитализации вертикальных объектов, а также проведут опросы-интервью с их участниками. Следующий этап подготовки к форуму — поиск общих проблем и примеров их решений. На самом мероприятии участники обсудят самые распространённые проблемы и разработают алгоритмы сохранения и ревитализации вертикальных объектов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM На стенах лестницы — градостроительный план, каким он был во время проектирования башни

В форуме примут участие специалисты по охране памятников, инженеры по сетям, пожарной безопасности и эксплуатации объектов, музейные работники и экспозиционеры, а также иностранные эксперты. Всего на мероприятие планируют собрать не менее 150 участников.

Ольга Шклярова ИА REGNUM На нижнем этаже — выставка «Существующие и исчезнувшие башни Екатеринбурга и Свердловска». Представлены башни и фотографии города, сделанные с этих башен

Арх-группа Podelniki — объединение молодых архитекторов и людей, неравнодушных к архитектуре, истории и культуре города. Они ведут свою деятельность уже десять лет. Самый известный проект движения — спасение Белой башни в Екатеринбурге. Бывшая водонапорная башня Уральского завода тяжёлого машиностроения, построенная в 1931 году, — памятник советского авангарда и один из символов Екатеринбурга.

В 1960-х необходимость использования башни по её прямому назначению отпала. До 2006 года объект был заброшен, пока его не взял под свою опеку «Красный крест» — активисты организации планировали реанимировать уникальный памятник. Однако шесть лет спустя «Красный крест» отказался от опеки над башней, и памятник взяла на себя арх-группа Podelniki.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Полина рассказывает об архитектурных особенностях конструкции

Ольга Шклярова ИА REGNUM Лестница, ведущая к баку башни, и пространству под и над ним

Вместе со студентами и специалистами-волонтерами участники группы изучали архивные материалы и проводили обмерные и изыскательские практики. Они провели серию субботников и установили забор на собранные с помощью микропожертвований деньги.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Подбачное пространство

Ольга Шклярова ИА REGNUM Выпуклое дно бака. Сейчас это пол помещения, в котором проводятся концерты (сбоку видны скамейки для зрителей). На стены помещения проецируются кинофильмы

В 2013 году активисты запустили на краудфандинговой платформе Planeta.ru кампанию по сбору средств на обследование состояния конструкций башни, которым занималась русско-немецкая группа студентов и специалистов. Выяснилось, что башня не обрушается, но её нужно срочно законсервировать.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Лестница, ведущая в то место, где располагался бак (от него осталось только днище)

Ольга Шклярова ИА REGNUM Лестница, ведущая в то место, где располагался бак (от него осталось только днище)

С помощью краудфандинговой платформы Boomstarter и ряду бизнес-сообществ Екатеринбурга арх-группа собрала деньги на проект консервации. Параллельно активисты работали над тем, чтобы подключить башню к электричеству.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Группа архитекторов около 20 лет назад хотела восстановить башню и делала реставрационные шурфы в стенах. Здесь видно, что для опалубки башни использованы не только гвозди, изготовленные фабричным способом, но и кованные, взятые с более ранних построек

Ольга Шклярова ИА REGNUM Железобетон, который был залит в опалубку, сохранил фактуру дерева

Ольга Шклярова ИА REGNUM Группа архитекторов около 20 лет назад хотела восстановить башню и делала реставрационные шурфы в стенах. Здесь видно, что для опалубки башни использованы не только гвозди, изготовленные фабричным способом, но и кованные, взятые с более ранних построек

Ольга Шклярова ИА REGNUM Лестница, ведущая к баку башни, и пространству под и над ним

В августе 2016 года башню открыли для посетителей как экскурсионную площадку. Спустя еще год в ней начали проводить концерты и другие мероприятия. Кроме того, на протяжении последних двух лет Белая башня участвовала в акции «Ночь музеев».

«Башне сейчас ничего не угрожает, но, конечно, нужно двигаться вперед. Для этого необходимо подумать о проекте реставрации и техническом задании для неё. Чтобы его составить, мы и решили провести форум, — отметила Полина Иванова. — Мы должны понять, как хотим эксплуатировать башню. Как это будет легче, интереснее и лучше для объекта. На все эти вопросы сможет ответить форум».