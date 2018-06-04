Ленинградская область, 4 июня, 2018, 14:52 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 3 июня на 79-м году жизни скончался актёр Большого драматического театра имени Товстоногова, народный артист России Леонид Неведомский. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Леонид Неведомский

Леонид Витальевич родился 13 октября 1939 года в Витебске в семье врачей. В 1967 году окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, после чего поступил в Большой драматический театр.

За время карьеры народный артист России исполнил более 40 ролей в театре и более 100 — в кино. За большой вклад в развитие отечественного театрального искусства и многолетнюю деятельность в феврале 2009 года артист получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Неведомский становился лауреатом высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит», а также премии имени народного артиста СССР Николая Симонова.

О церемонии прощания с Леонидом Неведомским будет объявлено дополнительно.