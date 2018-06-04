Париж, 4 июня, 2018, 14:53 — ИА Регнум. Париж с радостью встретил прекращение молчания канцлера Германии Ангелы Меркель по поводу предложений по реформированию ЕС и еврозоны от французского президента Эммануэля Макрона, пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine 4 июня.

Kremlin.ru Ангела Меркель

По словам официального представителя Елисейского дворца, Ангела Меркель приблизилась к французским целям «по всем вопросам европейского суверенитета». В частности, речь идет о реформе валютного союза и о вопросе миграции.

Также Париж отметил, что в ближайшие недели Германия и Франция должны работать «над более амбициозным соглашением о банковском союзе и бюджетном потенциале зоны евро».

Напомним, совместное решение по реформам ЕС Париж и Берлин должны представить к саммиту глав государств и правительств в Брюсселе, который пройдет 28−29 июня.