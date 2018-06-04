Астана, 4 июня, 2018, 14:52 — ИА Регнум. Перевод государственных закупок в Казахстане в электронный формат вместе с экономией бюджетных средств привел к специфическим проблемам, сообщает 4 июня «Казинформ» со ссылкой на директора департамента законодательства государственных закупок Министерства финансов республики Сабита Ахметова.

Lettuce Саботаж

По его словам, в 2017 году экономия средств в результате внедрения электронного формата проведения государственных закупок составила 250 млрд тенге ($754,6 млн). Вместе с тем, увеличилась численность недобросовестных участников закупок, что повлияло на качество поставляемых товаров.

Кроме этого, новый формат госзакупок позволяет отправлять жалобу в электронном виде и тем самым останавливать процесс закупок.

«У нас появилось понятие «профессиональные жалобщики» по принципу «ни себе, ни людям», — сказал Ахметов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля председатель правления АО «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов заявил, что в Казахстане всех государственных служащих, принимающих участие в госзакупках, будут проверять на полиграфе.