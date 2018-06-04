Тайбэй, 4 июня, 2018, 14:49 — ИА Регнум. Связь с одним из истребителей F-16 была потеряна во время военных учений «Хань гуан», передает 4 июня издание Taiwan News со ссылкой военные источники.

AF.mil Истребитель F-16

Самолет вылетел с базы «Хуалянь» в 13:43 по местному времени (08:43 мск). Спустя несколько минут, во время полета над горной местностью, военный летчик майор У Мин перестал выходить на связь, а самолет пропал с радаров.

На поиски пропавшего самолета направились военные поисково-спасательные отряды, в операции задействован вертолет S-70 С и поисковый самолет.

В соответствии с первыми сообщениями поисково-спасательных групп, в районе горной тропы Синьбэй-Вуфен найдены обломки, которые могут принадлежать пропавшему F-16.