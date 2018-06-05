Тегеран, 5 июня, 2018, 07:04 — ИА Регнум. Ультиматум, т. е. предъявление требований, сопровождаемое угрозой наказания в случае их невыполнения второй стороной, — вот что становится всё более популярным орудием дипломатии в нынешней политической реальности. Только США за последние пять месяцев четыре раза применяли подобные методы. Насколько результативными они оказались и почему ультиматум — оружие обоюдоострое, способное доставить массу проблем тому, кто его слишком часто применяет, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Ганджа.

Иран

Сильный удар по имиджу отправителя — вот какой результат приносит ультиматум, не достигший свой цели — запугать того, кому он был адресован. Из ближайших примеров самым ярким является реакция Северной Кореи, не пожелавшей идти на поводу ультимативных требований США. Объяснения Трампа, предъявленные КНДР вместо обещанных решительных действий, это очевидная, как говорят на Востоке, «потеря лица». С другой стороны, США не отказываются от метода запугивания, сделав еще одну ставку в более важном для них регионе, который представляет собой Ближний и Средний Восток.

Речь идет о требованиях, выдвинутых в адрес Ирана. Успехи Сирии и ее союзников заставляют противоположный лагерь под руководством США проявлять торопливую реакцию, цель которой — сравнять счет за провал «умеренных демократических сил» ближневосточных экстремистов на поле боя. Воспрепятствовать России в продвижении своих интересов, для чего в случае победы сложатся все условия, также не последняя из задач Вашингтона в Сирии. В этом ключе американское требование капитуляции Ирана подоспело как «своевременная мера» по разоружению участника уничтожения ближневосточных экстремистов. Каковы же требования США к Ирану и что они означают?

Читайте подробности: Ультиматум Ирану: превратности метода

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