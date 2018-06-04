Москва, 4 июня, 2018, 14:44 — ИА Регнум. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал причину, по которой защитник «Динамо» Константин Рауш не попал в окончательную заявку на чемпионат мира. Об этом 4 июня сообщает «Чемпионат».

Dimka Pukalik Станислав Черчесов

"У Рауша пару дней подряд были проблемы со спиной — он повредил мышцы. Мы не могли рисковать. У Рауша такая травма, которая может всплыть в любую секунду», — сказал Черчесов.

Он также добавил, что на левом фланге, на котором играет Рауш, в команде смогут выступить Юрий Жирков и Фёдор Кудряшов.

Напомним, сборная России на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.