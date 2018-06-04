Москва, 4 июня, 2018, 14:43 — ИА Регнум. Работа по борьбе с коррупцией тоже остается в приоритетах Счетной палаты РФ. Об этом сегодня, 4 июня, заявил председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

По его словам, необходима дополнительная открытость работы министерств и ведомств. Потому что, чтобы оценивать результат, нужно больше данных сделать открытыми, которые обсуждаются и могут анализироваться.

По результатам проверок Счетной палаты РФ возбуждено 35 уголовных дел

«Завершается цикл проверок во всех министерствах и ведомствах по отчету за 2017 год. Почти в каждом министерстве или ведомстве хоть небольшие, но есть недочеты в исполнении государственных программ, неисполнение определенных показателей, финансовые нарушения. Почти все министры и руководители ведомств получат представления», — отметил Кудрин.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая 2018 года по представлению президента России Владимира ПутинаАлексей Кудрин был назначен Государственной думой РФ на должность председателя Счетной палаты РФ. Он сменил на этом посту Татьяну Голикову.

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