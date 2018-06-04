Киев, 4 июня, 2018, 14:45 — ИА Регнум. В Одесской области Украины 3 июня состоялись местные выборы в Ширяевском и Великомихайловском районах. В настоящий момент продолжается подсчет голосов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Отдел коммуникации полиции Одесской области сообщил, что полиция обеспечила публичный порядок и безопасность граждан, нарушений в ходе выборов не допущено. Между тем, СМИ отмечают, что выборы изобиловали инцидентами (стрельба, минирование участков, силовые противостояния), а в село Цебриково вынуждены были ввести Национальную гвардию для успокоения страстей. Из-за конфликтов и закрытия участков проголосовали в итоге всего 10−15% населения.

Одесский журналист Юрий Ткачев, анализируя в своем Facebook, происходящее на избирательных участках региона, отмечает, что к результатам Порошенко и БПП на президентских и парламентских выборах — 2019 можно смело добавить 15−20% в масштабах страны чисто за счёт голосов в сельской местности.

«Выборы на юге Одесской области. Опросы за неделю до выборов: около 30% «За життя», 25% — «Батькивщина», 20% — «Оппоблок», у БПП в районе 5%. Результат выборов: БПП — 48%. Спрашивают председателя комиссии: да как так-то? Тот смеётся: ну, вот так», — объясняет журналист положение дел.

По его словам, по сути, выборы в сельской местности на Украине никто не контролирует.

«Никаких экзитполов, никаких наблюдателей, всё по-свойски, что нарисуют, то и будет. А если кто-то будет пытаться буреть, то на него есть и полиция, и Нацгвардия, а если не хватит, то можно и патриотов позвать, пусть научат, как родину любить… От неожиданностей подстрахуют суды, плотно лежащие под Порошенко в результате реформы», — подчеркивает Ткачев.

ИА REGNUM напоминает, что в мае были обнародованы результаты соцопроса Киевского международного института социологии, согласно которым Порошенко занял бы лишь четвертое место на президентских выборах, если бы они прошли в апреле 2018 года. Согласно этому рейтингу, Порошенко проигрывает Юлии Тимошенко, Анатолию Гриценко и даже лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко.