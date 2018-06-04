Томск, 4 июня, 2018, 14:34 — ИА Регнум. В Томске с 1 по 5 июня 2018 года в шестнадцатый раз проходит Всероссийская акция помощи детям и взрослым с пороками развития, деформациями и дефектами челюстно-лицевой области и конечностей «Улыбнись».

Владимир Байтингер Команда врачей-волонтёров миссии «Улыбнись» — 2018

Как сообщили ИА REGNUM в администрации Томской области, в этом году в акции принимают участие высококлассные специалисты: челюстно-лицевой хирург, кандидат медицинских наук Андрей Останин (г. Владимир); кистевой хирург, пластический хирург, травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Владимир Заварухин (г. Санкт-Петербург); консультирующий детский травматолог-ортопед, профессор Риоко Уесато (г. Хиросаки, Япония).

В Томском НИИ микрохирургии ИА REGNUM рассказали, что в рамках благотворительной акции уже много лет врачи со всего мира собираются в Томске на одну неделю и бесплатно оперируют пациентов с пороками развития лица.

«Акция «Улыбнись» проводится в Томске в Институте микрохирургии с 2000 года. Ежегодно, за исключением двух лет. Акция уже стала Всероссийской. Ранее наши специалисты принимали участие в проекте Operation Smile (США), Interplast (Германия), однако в один прекрасный момент мы поняли, что можем оперировать детей самостоятельно, что мы готовы к этому не только морально, профессионально, но и технически. Тогда и родилось название миссии — «Улыбнись». Направление работы наших специалистов — врождённые и приобретённые дефекты лица. Миссия с каждым годом становилась всё популярней. К нам стали приезжать родители с детьми из многих регионов страны, появились и пациенты из детских домов», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM президент АНО «НИИ микрохирургии», врач-хирург высшей категории Владимир Байтингер.

По его словам, врачи работают абсолютно бесплатно:

«Это состоявшиеся профессионалы, известные не только в нашей стране, но и по всему миру. Они находят время, чтобы в июне приехать в Томск и оказать помощь детям. Это всё оплачивает фонд ОМС. Родители, конечно, счастливы. Также у нас есть спонсоры. Например, одна из компаний бесплатно кормит пациентов. Стоматологи приносят для них специальные зубные щётки и пасты. С нами в больнице работают клоуны, они успокаивают детей и помогают им не бояться».

С пациентами работают врачи всех профилей:

«Это педиатры, которые готовят к операции и ведут детей после неё. Также у нас есть неврологи, анестезиологи, пластические, челюстно-лицевые хирурги, логопеды, стоматологи-ортодонты, логопеды. То есть детей после операции мы не бросаем. Ещё одна категория, которой мы занимаемся, — это врождённые и приобретённые дефекты конечностей. Детская травматология-ортопедия — это боль сибирских регионов, специалистов мало. Поэтому я пригласил к нам двух специалистов. Одного коллегу из Санкт-Петербурга — кистевого и пластического хирурга, травматолога-ортопеда Владимира Заварухина, и второго из Японии — детского травматолога-ортопеда из Хиросаки Риоко Уесато. Мы общаемся, работаем и изучаем разные подходы для того, чтобы выбрать оптимальный вариант лечения для каждого ребёнка».

По словам Владимира Байтингера, в следующем году в Томске состоится семнадцатая по счёту миссия «Улыбнись».

"Ребёнок, который пойдёт на операцию в 2019 году тридцать вторым, станет нашим тысячным пациентом, которого мы прооперируем в Институте микрохирургии, начиная с 2000 года», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

Напомним, за все годы акции в Томске прооперировали около 800 детей.

Справка: НИИ микрохирургии основан в 1994 году. В России и странах СНГ это единственный профильный научно-исследовательский институт. На счету медицинского учреждения — более 15 тысяч пациентов из разных уголков России и зарубежья, уточнили в пресс-службе НИИ микрохирургии.