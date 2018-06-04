Махачкала, 4 июня, 2018, 14:33 — ИА Регнум. В Дагестане проверили готовность детских лагерей отдыха к приему детей. Как оказалось, ни одно из учреждений не готово в настоящее время полностью к началу летней оздоровительной кампании, сообщили ИА REGNUM 4 июня в пресс-службе министерства образования региона.

Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Реж. Элем Климов. 1964. СССР Инфекция в детском лагере

«Ни один лагерь на сегодняшний день не готов на 100%. И я повторю еще раз, что без устранения всех замечаний ни один лагерь функционировать не будет», — заявила заместитель председателя правительства — министр образования Уммупазиль Омарова в ходе заседания кабинета министров, посвященного координации организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в 2018 году.

Среди нарушений, которые не позволяют принимать детей, в том числе непроведение обследования и вакцинации персонала лагерей, отсутствие проектов условий санитарной охраны и санзаключений на водоисточники. Кроме того, в ряде лагерей не определены поставщики продуктов.

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Стоит отметить, что заявки на включение в общереспубликанский реестр мест отдыха детей подали 35 летних оздоровительных учреждений. Организованным летним отдыхом должны быть охвачены, по планам правительства Дагестана, более 13 тысяч детей. На летний отдых выделено из регионального бюджета более 167 млн рублей.