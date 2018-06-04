Москва, 4 июня, 2018, 14:32 — ИА Регнум. Следователи в Москве возбудили уголовное дело в отношении троих местных жителей, которые обвиняются в похищении человека, сообщает 4 июня пресс-служба следственного управления СКР по столице.

chap15 Похищение

По данным ведомства, обвиняемые похитили генерального директора одной из коммерческих фирм с целью его принуждения к оформлению документов на компанию в интересах злоумышленников.

Соучастники 2 июня прибыли к одному из ресторанов на Ленинградском шоссе, дождались потерпевшего и посадили его в автомобиль, после чего скрылись. Очевидцы происшествия сообщили в полицию, правоохранители остановили автомобиль и освободили мужчину.

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