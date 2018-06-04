Астана, 4 июня, 2018, 14:30 — ИА Регнум. Уровень инфляции в Казахстане в мае 2018 года по отношению к декабрю 2017 года составил 2,4%, по отношению к апрелю — 0,2%, сообщает 4 июня агентство «КазТАГ» со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

josep salvia i boté Инфляция

По итогам первых пяти месяцев 2018 года цены на продовольственные товары в республике увеличились на 2,9%, на непродовольственные товары и услуги — на 2,1%.

Среди продовольственных товаров наибольший рост цен отмечается на капусту — 31,8%, свеклу — 15,1% и картофель — на 11,1%. Среди непродовольственных товаров значительно выросли цены на бензин — 5,2%, фармацевтическую продукцию — 3,4% и автомобили — 3,1%. Среди услуг выросла стоимость юридической помощи — на 6%, а также авиабилетов — на 6%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2018 года уровень инфляции в Казахстане с начала года составил 1,8%. С января по март цены на продовольственные товары увеличилась на 2,2%, на непродовольственные товары — на 1,3%, на услуги — на 1,7%.