Москва, 4 июня, 2018, 14:35 — ИА Регнум. Такие механизмы международной изоляции, как санкции, не работают, считает экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе. Об этом она заявила 4 июня корреспонденту ИА REGNUM в рамках работы Международного форума «Развитие парламентаризма».

Цитата из м/ф «Стойкий оловянный солдатик». Реж. Лев Мильчин. 1976. СССР Несломленный

«Я против санкций, против международной изоляции, — заявила она. — Как правило, такие механизмы не работают. Тем более тогда, когда дело касается такого государства как РФ. Я согласна с тем, что у РФ теперь появилась возможность и мотивация больше активизировать свои отношения и с ЕС, и с остальным миром».

При этом одной только Европой дело не ограничивается. Как отметила Бурджанадзе, в настоящее время наблюдается большая активность РФ в отношениях с Китаем и Латинской Америкой.

«Дополнительный позитивный момент в том, что РФ больше сфокусируется на внутренних возможностях, а такие возможности у РФ очень большие, — заметила политик. — Это и человеческие ресурсы и интеллектуальный потенциал и огромные природные ресурсы. Те, кто знают РФ, понимают, что она мобилизуется в тяжелой ситуации, когда большой нажим. Я думаю, Россия, в принципе, справилась с первой волной санкций».

Кроме того, она согласилась с тем, что та политика, которую в отношении стран Европы сегодня проводит президент США Дональд Трамп, дает России возможность улучшить отношения между Москвой и Брюсселем.

Напомним, что причиной охлаждения отношений между США и странами ЕС, стала протекционистская экономическая политика президента Америки Дональда Трампа, выразившаяся в установлении пошлин на европейские сталь и алюминий. Данные шаги Трампа вызвали резкую критику как со стороны Берлина и Парижа, так и со стороны других экономических партнеров США — Канады и Мексики. Хозяина Белого дома упрекают в нарушении принципов свободной торговли и правил Всемирной торговой организации.