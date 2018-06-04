Санкт-Петербург, 4 июня, 2018, 14:24 — ИА Регнум. Сильный пожар разгорелся в металлическом ангаре и вокруг него на Лесопарковой улице в Красногвардейском районе Петербурга. Распространению огня мог способствовать сильный ветер. Пожарные работают на ЧП по повышенному номеру.

78.mchs.gov.ru Горение мусора на востоке Петербурга

Как сообщили 4 июня в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сообщение о возгорании поступило в оперативные службы в 12:25. Уже через пять минут на месте было первое пожарное подразделение. Оценив обстановку, сотрудники МЧС повысили ранг пожара до № 1 БИС.

«В металлическом ангаре размером 15×20 метров горит строительный мусор и мусор на открытой территории на общей площади 1000 кв. метров <…> Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — сообщили в ГУ МЧС.

К ликвидации пожара привлечено 19 единиц техники и около 50 человек личного состава оперативных служб города. К месту направлена передвижная химлаборатория для замера возможного превышения ПДК в воздухе.

Отметим, что это уже второй пожар в Красногвардейском районе за последние часы. Утром пожарные ликвидировали огонь в гаражном кооперативе на Окраинной улице — там горел мусор на открытой территории площадью 30 кв. метров и два металлических гаража.

Напомним, что сегодня в Петербурге объявлено штормовое предупреждение: скорость западного и северо-западного ветра может достигать 17 метров в секунду.