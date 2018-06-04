Таллин, 4 июня, 2018, 14:22 — ИА Регнум. Россия может лишиться ряда городов в случае, если Москва решит атаковать Эстонию, заявил в интервью «Европейской правде» бывший президент республики Тоомас Хендрик Ильвес.

Солдаты Эстонии

По его словам, «российской» угрозы для Эстонии в военном смысле нет, поскольку страна является членом Североатлантического альянса (НАТО), а пятая статья организации «даёт защиту».

«Конечно, Россия может атаковать Эстонию — но вскоре после этого она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге. Они об этом помнят», — заявил Ильвес.

Напомним, ранее экс-глава Эстонии заявил о необходимости постоянно предупреждать граждан страны о том, что президент России Владимир Путин «все время что-то замышляет против нас и нашего образа жизни».