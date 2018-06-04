Пекин, 4 июня, 2018, 14:19 — ИА Регнум. Китай выразил резкий протест Соединённым Штатам в связи с заявлением госсекретаря США Майка Помпео относительно событий 1989 года на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Об этом сообщила 4 июня официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

По словам представителя китайского дипломатического ведомства, Пекин давно дал оценку вышеупомянутым событиям, в то время как США продолжают постоянно вмешиваться во внутренние дела Китая и ежегодно публикуют заявления относительно событий почти тридцатилетней давности.

«Китайская сторона выражает резкое недовольство и решительный протест в связи с этим. Мы уже сделали представление американской стороне», — сказала Хуа Чуньин.

Напомним, ранее в опубликованном заявлении госсекретаря США Майка Помпео прозвучали требования к китайским властям придать гласности точное число жертв событий на площади Тяньаньмэнь, отпустить заключённых и не преследовать участников акций протеста и членов их семей.

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