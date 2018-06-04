Бишкек, 4 июня, 2018, 14:18 — ИА Регнум. Похитители невест в Киргизии должны получать «реальные сроки наказания». Об этом, как передает Sputnik, заявил премьер-министр республики Мухаммедкалый Абылгазиев на совещании в правительстве страны.

Василии Пукирев. Неравный брак (фрагмент)

«Принудительные браки являются нарушением фундаментальных прав человека с долгосрочными последствиями не только для непосредственных участников, но и для развития общества», — заявил Абылгазиев.

По его словам, похищение невест в Киргизии не имеет никакого отношения к культуре и традициям народа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 мая 2018 года правоохранительные органы Киргизии задержали 30-летнего мужчину, похитившего 19-летнюю девушку и намеревавшегося принудить ее к вступлению с ним в брак. Похитителя и его жертву доставили в РОВД Жайылского района Чуйской области. Спустя несколько часов «жених» жестоко убил девушку прямо в здании милиции.

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