Калуга, 4 июня, 2018, 14:13 — ИА Регнум. В Калужской области на треть возросло число пострадавших от укусов клещей. С 28 мая по 3 июня в медицинские организации 16 муниципальных районов, Калуги и Обнинска обратились 165 человек, включая 49 детей. В предыдущую отчётную неделю жалобы на укусы клещей поступили от 122 жителей. Об этом 4 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном управлении Роспотребнадзора.

Клещ

По данным ведомства, в основном укусы клещами происходят по причине несоблюдения правил безопасности при работе на дачных участках и прогулках в лесу. За прошедшую неделю специалистами было исследовано 158 экземпляров клещей, снятых с людей, 13 проб дали положительный результат на клещевой иксодовый боррелиоз.

В области заключаются договоры на проведение акарицидных обработок в детских оздоровительных учреждениях в период летних каникул. На данный момент проведена обработка территории общей площадью 155,8 га.

Как сообщало ИА REGNUM, сезон активности клещей на территории России начался в первой декаде апреля. К маю 2018 года число пострадавших от укусов клещей в России превысило 10 тыс. человек из 70 регионов России. Чаще всего жалобы на присасывание клещей поступали от жителей Краснодарского и Ставропольского краев, Иркутской и Ростовской областей, а также от жителей Крыма.

Специалисты Роспотребнадзора организовали работу всероссийской горячей линии по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей.